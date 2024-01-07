Мишин Петр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин Петр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишин Емельян

Мать: Мишина Просковья

Рождение ребёнка
28.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина (Хабарова) Анна Никитична

Смерть
Неизвестно
Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

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