Мишин Петр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишин Емельян
Мать: Мишина Просковья
Рождение ребёнка
28.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишина (Хабарова) Анна Никитична
Смерть
Неизвестно
Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область