Монгуш Тамир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Тамир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Монгуш Михаил Очурович

Мать: Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна

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