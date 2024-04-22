Чхало (Гайдай) Матрона Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.03.1880
Отец: Гайдай Прокоп Матвеевич
Мать: Гайдай Ульяна Денисовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-55HW?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-LB7M
Бракосочетание
03.05.1898
Муж: Чхало Петр Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-K535?i=214&cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-SPYC
Рождение ребёнка
13.10.1898
Сын: Чхало Карп Петрович
Отец ребёнка: Чхало Петр Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q8G-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
11.10.1900
Дочь: Чхало Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Чхало Петр Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SXT-K?i=851&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
11.02.1906
Отец ребёнка: Чхало Петр Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQW2-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.06.1913
Дочь: Чхало Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Чхало Петр Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3Y8-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Чхало Петр Петрович
Отец ребёнка: Чхало Петр Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3TB-4?i=336&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно