Смирнова Матрена Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Матрена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Захарович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Смирнов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Захарович

Рождение ребёнка
18.07.1908

Дочь: (Смирнова) Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Захарович

Смерть
Неизвестно

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