Смирнова Матрена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Смирнов Василий Захарович
Рождение ребёнка
18.07.1908
Дочь: (Смирнова) Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Захарович
Смерть
Неизвестно