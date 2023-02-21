(Обрядова) Матрёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обрядова) Матрёна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Обрядов Алексей Герасимович

Мать: не указана

Смерть
1894
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