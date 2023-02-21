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(Обрядова) Матрёна Алексеевна
(Обрядова) Матрёна Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
1894
Пол
Женский
Отец
Обрядов Алексей Герасимович
1847 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МЩ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Обрядов Алексей Герасимович
Мать: не указана
Смерть
1894
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