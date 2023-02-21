Лузина Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Наталья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1902 ст.

Дата смерти

27.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1926

Сын: Лузин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Лузин Георгий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.11.1928

Дочь: Фрейдлина Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Лузин Георгий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.04.1930

Дочь: Недорезова Майя Георгиевна

Отец ребёнка: Лузин Георгий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Лев Георгиевич

Отец ребёнка: Лузин Георгий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Георгий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Смерть
27.12.1970
Советск, Советский, Калининградская область
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