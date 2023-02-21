Лузина Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1902 ст.
Дата смерти27.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.1926
Сын: Лузин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Лузин Георгий Александрович
Рождение ребёнка
13.11.1928
Дочь: Фрейдлина Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Лузин Георгий Александрович
Рождение ребёнка
28.04.1930
Дочь: Недорезова Майя Георгиевна
Отец ребёнка: Лузин Георгий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузин Лев Георгиевич
Отец ребёнка: Лузин Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.12.1970