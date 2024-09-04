Лебедева (Зеленецкая) Елисавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1848 ст.
Бракосочетание
23.09.1870 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1872 ст.
Сын: Лебедев Николай Константинович
Отец ребёнка: Лебедев Константин Николаевич
Вороновский, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1877
Сын: Лебедев Александр Константинович
Отец ребёнка: Лебедев Константин Николаевич
Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно