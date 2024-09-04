Лебедева (Зеленецкая) Елисавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Зеленецкая) Елисавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1848 ст.

Отец: Зеленецкий Василий Давидович

Мать: Зеленецкая Анна Михайловна

Бракосочетание
23.09.1870 ст.

Муж: Лебедев Константин Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1872 ст.

Сын: Лебедев Николай Константинович

Отец ребёнка: Лебедев Константин Николаевич

Вороновский, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1877

Сын: Лебедев Александр Константинович

Отец ребёнка: Лебедев Константин Николаевич

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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