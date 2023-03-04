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Коновалов Стефан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Коновалов Михаил Васильевич

Мать: Коновалова Матрёна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Устина Данилова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Коновалова) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Коновалова Устина Данилова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Коновалова) Акилина Стефановна

Мать ребёнка: Коновалова Устина Данилова

Рождение ребёнка
31.12.1752 ст.

Дочь: (Коновалова) Мелания Стефановна

Мать ребёнка: Коновалова Устина Данилова

Смерть
После 1759

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