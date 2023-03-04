Коновалов Стефан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Коновалова) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Коновалова Устина Данилова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Коновалова) Акилина Стефановна
Мать ребёнка: Коновалова Устина Данилова
Рождение ребёнка
31.12.1752 ст.
Дочь: (Коновалова) Мелания Стефановна
Мать ребёнка: Коновалова Устина Данилова
Смерть
После 1759