Puścion,Podolak (Modzelewska) Kunegunda
Место рожденияAndrzejewo
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиОколо 1859
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Modzelewski Paweł
Мать: Modzelewska Katarzyna
Andrzejewo
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Puścion Michał
Бракосочетание
22.02.1857
Муж: Podolak Walenty
Bagatele/Wąsewo akt 10/1857
Рождение ребёнка
12.11.1857
Дочь: (Podolak) Katarzyna
Отец ребёнка: Podolak Walenty
Bagatele/Wąsewo akt 121/1857
Смерть
Около 1859
Rząśnik/Wąsewo