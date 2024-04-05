Puścion,Podolak (Modzelewska) Kunegunda Около 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Puścion,Podolak (Modzelewska) Kunegunda

Место рождения

Andrzejewo

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Modzelewski Paweł

Мать: Modzelewska Katarzyna

Andrzejewo
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Puścion Michał

Бракосочетание
22.02.1857

Муж: Podolak Walenty

Bagatele/Wąsewo akt 10/1857
Рождение ребёнка
12.11.1857

Дочь: (Podolak) Katarzyna

Отец ребёнка: Podolak Walenty

Bagatele/Wąsewo akt 121/1857
Смерть
Около 1859
Rząśnik/Wąsewo

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