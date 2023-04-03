Фекла Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 или 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мавра Борисова

Отец ребёнка: Борис Васильев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дмитрий Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Козьма Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Васильев

Смерть
Неизвестно
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