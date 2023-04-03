Фекла Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мавра Борисова
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дмитрий Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Козьма Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Васильев
Смерть
Неизвестно