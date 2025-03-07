Пустобаева (Логинова) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти25.05.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Логинов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Рахманина (Пустобаева) Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Иванова (Пустобаева) Анисья Ильинична
Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1907
Дочь: (Пустобаева) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Пустобаева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
15.10.1912
Сын: Пустобаев Иван Ильич
Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
23.12.1917
Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович
Смерть
25.05.1942
Досчатое, город Выкса, Нижегородская область