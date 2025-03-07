Пустобаева (Логинова) Мария Максимовна Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пустобаева (Логинова) Мария Максимовна

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Место рождения

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

25.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Логинов Максим

Мать: не указана

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Рахманина (Пустобаева) Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Пустобаев Василий Ильич

Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Иванова (Пустобаева) Анисья Ильинична

Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1907

Дочь: (Пустобаева) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: Пустобаева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Пустобаев Иван Ильич

Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1917

Сын: Пустобаев Василий Ильич

Отец ребёнка: Пустобаев Илья Михайлович

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
25.05.1942
Досчатое, город Выкса, Нижегородская область

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