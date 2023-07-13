Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1760

Сын: Антоний Исаков

Отец ребёнка: Исак Парфенов

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.08.1767 ст.

Дочь: Евдокия Исакова

Отец ребёнка: Исак Парфенов

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Иларион Исаков

Отец ребёнка: Исак Парфенов

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исак Парфенов

Смерть
Неизвестно
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