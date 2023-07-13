Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1760
Сын: Антоний Исаков
Отец ребёнка: Исак Парфенов
Рождение ребёнка
04.08.1767 ст.
Дочь: Евдокия Исакова
Отец ребёнка: Исак Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Иларион Исаков
Отец ребёнка: Исак Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исак Парфенов
Смерть
Неизвестно