Смирных Мартемьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирных Мартемьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Арина Мартемьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирных Георгий Мартемьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Агафья Мартемьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Луговых (Смирных) Васса Мартемьяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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