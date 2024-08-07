Разуваева Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазуваева Евдокия Григорьева

Разуваева Евдокия Григорьева

Место рождения

Волдынь, Талдомский, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894 ст.

Отец: Разуваев Григорий Стефанов

Мать: Анисья Арсеньевна

Волдынь, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Нил Сергеевич

Рождение ребёнка
25.10.1918 ст.

Сын: Басалаев Николай Нилович

Отец ребёнка: Басалаев Нил Сергеевич

Юркино, Кимрский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Басалаева Александра Ниловна

Отец ребёнка: Басалаев Нил Сергеевич

Юркино, Кимрский район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.