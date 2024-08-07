Разуваева Евдокия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894 ст.
Отец: Разуваев Григорий Стефанов
Мать: Анисья Арсеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1918 ст.
Отец ребёнка: Басалаев Нил Сергеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Басалаева Александра Ниловна
Отец ребёнка: Басалаев Нил Сергеевич
Смерть
Неизвестно