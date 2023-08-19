Лязгин Максим Андрианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лязгин Максим Андрианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лязгина (Ильиченко) Анна Варламова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.

Дочь: Лязгина Варвара Максимова

Мать ребёнка: Лязгина (Ильиченко) Анна Варламова

Лязгино, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д.516 с.29об крещение 4.12.1911 г
Смерть
Неизвестно

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