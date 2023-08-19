Лязгин Максим Андрианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.
Дочь: Лязгина Варвара Максимова
Мать ребёнка: Лязгина (Ильиченко) Анна Варламова
Лязгино, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д.516 с.29об крещение 4.12.1911 г
Смерть
Неизвестно