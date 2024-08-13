Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Любутов Парфений Леонович
Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Любутова) Ксения Леоновна
Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Любутова) Татьяна Леоновна
Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Любутова) Марья Леоновна
Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Любутов Матвей Леонтиевич
Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Любутова) Анна Леоновна
Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Любутова) Евдокия Леонтиевна
Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич