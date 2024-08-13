Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811

Сын: Любутов Гурий Леонович

Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Любутов Парфений Леонович

Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Любутова) Ксения Леоновна

Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Любутова) Татьяна Леоновна

Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Любутова) Марья Леоновна

Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Любутов Матвей Леонтиевич

Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Любутова) Анна Леоновна

Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Любутова) Евдокия Леонтиевна

Отец ребёнка: Любутов Леон Яковлевич

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