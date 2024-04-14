Татьяна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Лазарев
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.
Сын: Козма Никитич
Отец ребёнка: Никита Лазарев
Рождение ребёнка
11.12.1899 ст.
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Никита Лазарев
Смерть
Неизвестно