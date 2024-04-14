Татьяна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Артемьевна

Татьяна Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Лазарев

Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.

Сын: Козма Никитич

Отец ребёнка: Никита Лазарев

Кузебаево, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.12.1899 ст.

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Никита Лазарев

Кузебаево, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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