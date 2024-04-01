((Стрелова)) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Стрелова)) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Стрелов Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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