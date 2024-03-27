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Ташбулатов Мерсиап

Место рождения

Актуково, Нижегородской губ.

Дата рождения

27.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888

Отец: Ташбулатов Юсип

Мать: Бибижамал

Актуково, Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1918

Сын: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Мать ребёнка: Саидя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саидя

Смерть
Неизвестно
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