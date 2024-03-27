Ташбулатов Мерсиап
Место рожденияАктуково, Нижегородской губ.
Дата рождения27.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888
Отец: Ташбулатов Юсип
Мать: Бибижамал
Актуково, Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1918
Сын: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович
Мать ребёнка: Саидя
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саидя
Смерть
Неизвестно