Романов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Василиса Ивановна

Место жительства
1882 ст.
Льгов, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
На 1882 год - крестьянин села Льгов Болховского уезда Орловской губернии.
Рождение ребёнка
08.05.1882 ст.

Сын: Романов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Романова Василиса Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно

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