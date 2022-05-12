Романов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1882 ст.
Льгов, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
На 1882 год - крестьянин села Льгов Болховского уезда Орловской губернии.
Рождение ребёнка
08.05.1882 ст.
Сын: Романов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Романова Василиса Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно