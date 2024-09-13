Смирнова (Ошуркова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1961
Отец: Ошурков Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1982
Дочь: Леандро Надежда Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1984
Дочь: Шеина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1987
Дочь: Смирнова Анна Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности