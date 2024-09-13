Смирнова (Ошуркова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Ошуркова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

19.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1961

Отец: Ошурков Михаил Павлович

Мать: Ошуркова Тамара Андреевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1982

Дочь: Леандро Надежда Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1984

Дочь: Шеина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.10.1987

Дочь: Смирнова Анна Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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