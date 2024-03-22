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Рубашкин Олег Порфирьевич
Рубашкин Олег Порфирьевич
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
26.03.1950
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Рубашкина Любовь Григорьевна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1950
Отец: не указан
Мать:
Рубашкина Любовь Григорьевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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