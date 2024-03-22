Рубашкин Олег Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубашкин Олег Порфирьевич

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

26.03.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1950

Отец: не указан

Мать: Рубашкина Любовь Григорьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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