Сидорчук (Скалкова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1946
Дата смерти09.08.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидорчук Павел Павлович
Рождение ребёнка
14.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидорчук Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2014