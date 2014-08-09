Сидорчук (Скалкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорчук (Скалкова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1946

Дата смерти

09.08.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидорчук Павел Павлович

Рождение ребёнка
14.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидорчук Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорчук Павел Павлович

Смерть
09.08.2014
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