Тараканчиков Павел Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1926
Дата смерти19.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканчиков Валерий
Мать ребёнка: Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2002
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область