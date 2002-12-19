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Тараканчиков Павел Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1926

Дата смерти

19.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканчиков Валерий

Мать ребёнка: Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна

Смерть
19.12.2002
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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