Фирсов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1939
Дата смерти07.10.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939
Отец: Фирсов Николай
Рождение ребёнка
25.04.1971
Дочь: Фирсова Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Фирсова Нинель Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова Нинель Захаровна
Смерть
07.10.2021