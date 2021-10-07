Фирсов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1939

Дата смерти

07.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939

Отец: Фирсов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1971

Дочь: Фирсова Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Фирсова Нинель Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова Нинель Захаровна

Смерть
07.10.2021
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