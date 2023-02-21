Елисеев Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Андрей
Рождение ребёнка
14.08.1960
Сын: Елисеев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Анисимовна
Смерть
Неизвестно