Марина Ефимовна Лапина (Фонарева) Около 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марина Ефимовна Лапина (Фонарева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Ефим Степанович Фонарёв

Мать: Анна Яковлевна Фонарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иннокентий Лапин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иннокентий Лапин

Смерть
Неизвестно

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