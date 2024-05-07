Марина Ефимовна Лапина (Фонарева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Ефим Степанович Фонарёв
Мать: Анна Яковлевна Фонарева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иннокентий Лапин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иннокентий Лапин
Смерть
Неизвестно