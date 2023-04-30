Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Ивановна

Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Москалев Егор Семенович

Отец ребёнка: Москалев Семен

Рождение ребёнка
1839

Сын: Москалев Степан Семенович

Отец ребёнка: Москалев Семен

Рождение ребёнка
1844

Сын: Москалев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Москалев Семен

Смерть
Неизвестно
Стройково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close