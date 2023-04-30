Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Москалев Семен
Рождение ребёнка
1839
Сын: Москалев Степан Семенович
Отец ребёнка: Москалев Семен
Рождение ребёнка
1844
Сын: Москалев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Москалев Семен
Смерть
Неизвестно
Стройково, Угличский муниципальный район, Ярославская область