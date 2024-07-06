(Гриценко) Степанида Степановна 10.11.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Гриценко) Степанида Степановна

(Гриценко) Степанида Степановна

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

10.11.1851

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1851

Отец: Гриценко Степан Павлович

Мать: Гриценко Евдокия Гавриловна

Шабалинов, Чернігівська область
1851: Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 л.11об-12 FS1148 Метрические книги с.Шабалинов 1851–1864 10/11 Nov 1851 Стефанида казак Шабалиновский Степан Павлов Гриценко и законная жена его Евдокия Гаврилова Восп... Показать все
Смерть
1851
Шабалинов, Чернігівська область
1851: Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 л.23об-24 (FS1160) 9/11 Nov 1851 казака Шабалиновского Степана Павлова Гриценко дочь Стефанида, 1 от простуды

Мы используем куки для улучшения работы сайта.