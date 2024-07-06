(Гриценко) Степанида Степановна
Место рождения
Дата рождения10.11.1851
Дата смерти1851
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.11.1851
1851: Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 л.11об-12 FS1148 Метрические книги с.Шабалинов 1851–1864 10/11 Nov 1851 Стефанида казак Шабалиновский Степан Павлов Гриценко и законная жена его Евдокия Гаврилова Восп... Показать все
Смерть
1851
1851: Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 л.23об-24 (FS1160) 9/11 Nov 1851 казака Шабалиновского Степана Павлова Гриценко дочь Стефанида, 1 от простуды