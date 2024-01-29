Егорова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1985

Отец: Егоров Сергей Григорьевич

Мать: Измагилова Аниса Миргасимовна

Казахстан,г.Караганда
Бракосочетание
13.09.2008

Муж: Романов Артемий Викторович

Рождение ребёнка
03.01.2009

Сын: Романов Арсений Артемьевич

Отец ребёнка: Романов Артемий Викторович

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
21.10.2011

Дочь: Романова Амелия Артемьевна

Отец ребёнка: Романов Артемий Викторович

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
18.08.2015

Сын: Романов Адриан Артемьевич

Отец ребёнка: Романов Артемий Викторович

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
10.08.2018

Сын: Романов Киприан Артемьевич

Отец ребёнка: Романов Артемий Викторович

Казахстан,г.Караганда

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