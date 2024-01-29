Егорова Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1985
Казахстан,г.Караганда
Бракосочетание
13.09.2008
Рождение ребёнка
03.01.2009
Сын: Романов Арсений Артемьевич
Отец ребёнка: Романов Артемий Викторович
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
21.10.2011
Дочь: Романова Амелия Артемьевна
Отец ребёнка: Романов Артемий Викторович
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
18.08.2015
Сын: Романов Адриан Артемьевич
Отец ребёнка: Романов Артемий Викторович
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
10.08.2018
Сын: Романов Киприан Артемьевич
Отец ребёнка: Романов Артемий Викторович
Казахстан,г.Караганда