Ермоленко (Токарева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмоленко (Токарева) Валентина Ивановна

Ермоленко (Токарева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1952

Дата смерти

08.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1952

Отец: Токарев Иван Тихонович

Мать: Токарева (Остапчук) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1973

Дочь: Потеева (Ермоленко) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Ермоленко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1977

Сын: Ермоленко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ермоленко Василий Николаевич

Смерть
08.09.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.