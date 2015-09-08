Ермоленко (Токарева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1952
Дата смерти08.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1973
Дочь: Потеева (Ермоленко) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Ермоленко Василий Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1977
Сын: Ермоленко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ермоленко Василий Николаевич
Смерть
08.09.2015