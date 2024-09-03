Гончаренко Авдотья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Гончаренко) Авдотья Даниловна
Отец ребёнка: Гончаренко Данил Ильич
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Гончаренко) Матрёна Даниловна
Отец ребёнка: Гончаренко Данил Ильич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Гончаренко) Марья Даниловна
Отец ребёнка: Гончаренко Данил Ильич
Рождение ребёнка
Около ?.07.1850
Дочь: (Гончаренко) Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Гончаренко Данил Ильич
Смерть
Неизвестно