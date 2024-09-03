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Гончаренко Авдотья Алексеевна

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Данил Ильич

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Гончаренко) Авдотья Даниловна

Отец ребёнка: Гончаренко Данил Ильич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Гончаренко) Матрёна Даниловна

Отец ребёнка: Гончаренко Данил Ильич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Гончаренко) Марья Даниловна

Отец ребёнка: Гончаренко Данил Ильич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1850

Дочь: (Гончаренко) Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Гончаренко Данил Ильич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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