Гизетдинов Гильмутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизетдинов Гильмутдин

Место рождения

с.Имянлебаш, Токмакская волость Мензелинского уезда Уфимской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
1914 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Имянлебаш, Токмакская волость Мензелинского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гизетдинов Ахкам Гильмутдинович

Мать ребёнка: Гизетдинова ?

с.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Гизетдинов Акрам Гильмутдинович

Мать ребёнка: Гизетдинова ?

с.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1922

Дочь: Сухова Гулькай (Гульниса) Гильмутдиновна

Мать ребёнка: Гизетдинова ?

Село Имянлебаш, Заинский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гизетдинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гизетдинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гизетдинова ?

Смерть
После 1922
с.Имянлебаш, Заинский район, Республика Татарстан, Россия
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