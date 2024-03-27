Гизетдинов Гильмутдин
Место рожденияс.Имянлебаш, Токмакская волость Мензелинского уезда Уфимской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
с.Имянлебаш, Токмакская волость Мензелинского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гизетдинов Ахкам Гильмутдинович
Мать ребёнка: Гизетдинова ?
с.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1914
Сын: Гизетдинов Акрам Гильмутдинович
Мать ребёнка: Гизетдинова ?
с.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1922
Дочь: Сухова Гулькай (Гульниса) Гильмутдиновна
Мать ребёнка: Гизетдинова ?
Село Имянлебаш, Заинский район, Республика Татарстан, Россия
Смерть
После 1922
с.Имянлебаш, Заинский район, Республика Татарстан, Россия