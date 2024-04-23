Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1885
Отец: Василий Ильич
Мать: Елена Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1885
Рождение ребёнка
10.11.1912
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: Елена Артемьевна
Рождение ребёнка
30.08.1914
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Елена Артемьевна
Рождение ребёнка
21.10.1916
Сын: Михаил Ильич
Мать ребёнка: Елена Артемьевна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана