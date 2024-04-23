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Илья Васильевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

18.07.1885

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1885

Отец: Василий Ильич

Мать: Елена Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1885
Рождение ребёнка
10.11.1912

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: Елена Артемьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1914

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Елена Артемьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1916

Сын: Михаил Ильич

Мать ребёнка: Елена Артемьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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