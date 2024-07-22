Гаврилова Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти02.08.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1865
Сын: Адмакин Леонтий Сергеевич
Отец ребёнка: Адмакин Сергей Степанович
Новая Муравьевка
Смерть
02.08.1866
Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия