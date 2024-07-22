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Гаврилова Анастасия Семеновна

Место рождения

Куликовка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1841

Дата смерти

02.08.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Куликовка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адмакин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
17.06.1865

Сын: Адмакин Леонтий Сергеевич

Отец ребёнка: Адмакин Сергей Степанович

Новая Муравьевка
Смерть
02.08.1866
Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

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