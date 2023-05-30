Халевина (Мамаева) Ефимия Антипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Халевин САВВА Евтеев
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845
Сын: Халевин Петр Саввин
Отец ребёнка: Халевин САВВА Евтеев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Халевин САВВА Евтеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Халевина Екатерина Саввина
Отец ребёнка: Халевин САВВА Евтеев
Смерть
Неизвестно