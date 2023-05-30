Халевина (Мамаева) Ефимия Антипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина (Мамаева) Ефимия Антипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Халевин Василий Саввавич

Отец ребёнка: Халевин САВВА Евтеев

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Халевин Петр Саввин

Отец ребёнка: Халевин САВВА Евтеев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Халевин Михаил Саввин

Отец ребёнка: Халевин САВВА Евтеев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Халевина Екатерина Саввина

Отец ребёнка: Халевин САВВА Евтеев

Смерть
Неизвестно

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