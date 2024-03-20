Вилле Владимир Иванович
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения23.07.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1844
Отец: Wille Johann Friedrich
Мать: Вилле Любовь Романова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
14.09.1844
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Содержатель учебного заведения Андрей Карлович Крюмер и вдова майорская жена Наталия Петрова Барбот
Смерть
Неизвестно