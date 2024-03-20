Вилле Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилле Владимир Иванович

Вилле Владимир Иванович

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

23.07.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1844

Отец: Wille Johann Friedrich

Мать: Вилле Любовь Романова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
14.09.1844
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Содержатель учебного заведения Андрей Карлович Крюмер и вдова майорская жена Наталия Петрова Барбот
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close