Петрова Ирина 24.02.1993 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Ирина

Автор
ИП
Петрова И.

женский, родилась 24.02.1993

Отец
Тохин Сергей Викторович16.09.1968 г.р.
Мать
Тохина Татьяна Николаевна30.08.1972 г.р.
Супруги
Петров Иван Андреевич21.02.1992 г.р.
Дети
Петрова Тамара Ивановна29.07.2021 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1993

Отец: Тохин Сергей Викторович

Мать: Тохина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.07.2021

Дочь: Петрова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Андреевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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