Петрова Ирина
женский, родилась 24.02.1993
ОтецТохин Сергей Викторович16.09.1968 г.р.
МатьТохина Татьяна Николаевна30.08.1972 г.р.
Супруги
Петров Иван Андреевич21.02.1992 г.р.
Дети
Петрова Тамара Ивановна29.07.2021 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1993
Отец: Тохин Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.2021
Дочь: Петрова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Андреевич
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область