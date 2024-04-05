Wiśniewski Jan
Место рожденияPrzedświt/Wąsewo akt 67/1897
Дата рождения06.04.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1897
Отец: Wiśniewski Stanisław
Przedświt/Wąsewo akt 67/1897
Работа или профессия
Неизвестно
Urzędnik
Место жительства
Между 1911 и 1918
201 Merrimack, Manchester, New Hampshire, USA
Бракосочетание
17.09.1917
Wąsewo akt 26/1917
Смерть
Неизвестно