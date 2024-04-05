Wiśniewski Jan 06.04.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wiśniewski Jan

Место рождения

Przedświt/Wąsewo akt 67/1897

Дата рождения

06.04.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1897

Отец: Wiśniewski Stanisław

Мать: Wiśniewska (Bloch) Rozalia

Przedświt/Wąsewo akt 67/1897
Работа или профессия
Неизвестно
Urzędnik
Место жительства
Между 1911 и 1918
201 Merrimack, Manchester, New Hampshire, USA
Бракосочетание
17.09.1917

Жена: Wiśniewska (Bocian) Anna Marianna

Wąsewo akt 26/1917
Смерть
Неизвестно

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