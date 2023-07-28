Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Петрович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1726

Сын: Давыд Петрович

Отец ребёнка: Петр Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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