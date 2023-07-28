Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Петрович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Петрович
Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1726
Сын: Давыд Петрович
Отец ребёнка: Петр Петрович
Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно