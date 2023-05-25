Кожемякин Петр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин Петр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кожемякин Никита Васильевич

Мать: Кожемякина Ульяна

Рождение ребёнка
19.11.1930

Сын: Кожемякин Василий Петрович

Мать ребёнка: Кожемякина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Потакова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Кожемякина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кожемякин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Кожемякина Екатерина Петровна

Смерть
1941

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