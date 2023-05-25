Кожемякин Петр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кожемякин Никита Васильевич
Мать: Кожемякина Ульяна
Рождение ребёнка
19.11.1930
Сын: Кожемякин Василий Петрович
Мать ребёнка: Кожемякина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Потакова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Кожемякина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кожемякин Виктор Петрович
Мать ребёнка: Кожемякина Екатерина Петровна
Смерть
1941