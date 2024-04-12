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Смутин Абрам Федотов

Место рождения

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Смутин Федот Михайлов

Мать: не указана

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Самоваров Иван Абрамов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна Абрамова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Самоваров Алексей Абрамов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Самоваров Абрам Абрамов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек подполковницы Е. Д. Чижовой
Место жительства
Неизвестно
Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Смерть
После 1857
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