Смутин Абрам Федотов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Смутин Федот Михайлов
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна Абрамова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Самоваров Алексей Абрамов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек подполковницы Е. Д. Чижовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857