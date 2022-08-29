Плотникова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврил
Рождение ребёнка
1921
Сын: Плотников Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврил
Рождение ребёнка
01.09.1931
Отец ребёнка: Плотников Петр Тихонович
Рождение ребёнка
21.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Петр Тихонович
Смерть
Неизвестно