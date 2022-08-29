Плотникова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврил

Рождение ребёнка
1921

Сын: Плотников Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврил

Рождение ребёнка
01.09.1931

Сын: Плотников Петр Петрович

Отец ребёнка: Плотников Петр Тихонович

Рождение ребёнка
21.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Петр Тихонович

Смерть
Неизвестно

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