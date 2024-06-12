Добролюбова (Сердюк) Василиса 20.08.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добролюбова (Сердюк) Василиса

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Место рождения

Камейкино, Гайский, Оренбургская область

Дата рождения

20.08.1909

Дата смерти

24.03.1978

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1909

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Камейкино, Гайский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добролюбов Попирайко Иван

Рождение ребёнка
26.07.1928

Сын: Добролюбов Анатолий

Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван

Еленовка, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1931

Сын: Добролюбов Владимир

Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван

Украина, Полтавская область, Великобагачанский район
Рождение ребёнка
22.02.1934

Дочь: Митина (Добролюбова) Нина

Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван

с. Архангельское, Домбаровский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Добролюбов Степан

Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван

с. Архангельское, Домбаровский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Добролюбов Федор

Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван

Смерть
24.03.1978
Репино, Гайский, Оренбургская область

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