Добролюбова (Сердюк) Василиса
Место рождения
Дата рождения20.08.1909
Дата смерти24.03.1978
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1909
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1928
Сын: Добролюбов Анатолий
Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван
Еленовка, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1931
Сын: Добролюбов Владимир
Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван
Украина, Полтавская область, Великобагачанский район
Рождение ребёнка
22.02.1934
Дочь: Митина (Добролюбова) Нина
Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван
с. Архангельское, Домбаровский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936
Сын: Добролюбов Степан
Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван
с. Архангельское, Домбаровский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942
Сын: Добролюбов Федор
Отец ребёнка: Добролюбов Попирайко Иван
Смерть
24.03.1978
Репино, Гайский, Оренбургская область