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Титов Федор Иванов

Место рождения

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Титов Иван Пименов

Мать: Степанида Назарова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.01.1815

Жена: Титова Арина Семенова

Ф. 3 Оп. 15 Д. 222 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1815
Рождение ребёнка
20.03.1830

Дочь: Титова Мария Федорова

Мать ребёнка: Титова Арина Семенова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Смерть
После 1858
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