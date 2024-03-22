Титов Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Титов Иван Пименов
Мать: Степанида Назарова
Бракосочетание
10.01.1815
Жена: Титова Арина Семенова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 222 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1815
Рождение ребёнка
20.03.1830
Дочь: Титова Мария Федорова
Мать ребёнка: Титова Арина Семенова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Смерть
После 1858