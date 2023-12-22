Ильинская Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ильинский Павел Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ильинская Анна Александровна

Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович

Рождение ребёнка
29.07.1893 ст.

Дочь: Ильинская Надежда Александровна

Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ильинский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ильинская Градислава Александровна

Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Александр Львович

Смерть
Неизвестно
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