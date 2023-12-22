Ильинская Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ильинский Павел Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ильинская Анна Александровна
Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович
Рождение ребёнка
29.07.1893 ст.
Дочь: Ильинская Надежда Александровна
Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ильинский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ильинская Градислава Александровна
Отец ребёнка: Ильинский Александр Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно