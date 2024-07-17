Коврова-Чихачева Аполлинария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврова-Чихачева Аполлинария Васильевна

Коврова-Чихачева Аполлинария Васильевна

Место рождения

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: Ирина Васильевна

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная.
Бракосочетание
26.01.1868 ст.

Муж: Чихачев Андрей Наумович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Чихачева Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Чихачев Андрей Наумович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.02.1875 ст.

Муж: Ковров Александр Федорович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Невеста вторым браком, вдова.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Коврова Фаина Андреевна

Отец ребёнка: Ковров Александр Федорович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Коврова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ковров Александр Федорович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.