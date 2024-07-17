Коврова-Чихачева Аполлинария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: Ирина Васильевна
Незаконнорожденная.
Бракосочетание
26.01.1868 ст.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Чихачева Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Чихачев Андрей Наумович
Бракосочетание
16.02.1875 ст.
Невеста вторым браком, вдова.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Коврова Фаина Андреевна
Отец ребёнка: Ковров Александр Федорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Коврова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ковров Александр Федорович
Смерть
Неизвестно