Тихонов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тихонов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Андреевна
Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно