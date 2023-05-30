Макаров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1952
Отец: Макаров Александр Ильич
Мать: Макарова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1977
Сын: Макаров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Макарова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1977
Сын: Макаров Александр Александрович
Мать ребёнка: Макарова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно