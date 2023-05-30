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Макаров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1952

Отец: Макаров Александр Ильич

Мать: Макарова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
06.03.1977

Сын: Макаров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Макарова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
06.03.1977

Сын: Макаров Александр Александрович

Мать ребёнка: Макарова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Наталья Николаевна

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