Андреев Филипп Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Филипп Егорович

Андреев Филипп Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1864

Отец: Андреев Егор Трофимович

Мать: Андреева (Бабинкова) Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андреева) Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
08.10.1864
Бракосочетание
18.10.1885

Жена: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна

Рождение ребёнка
13.08.1886

Сын: Андреев Александр Филиппович

Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна

Рождение ребёнка
10.07.1890

Дочь: Андреева (Андреева) Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна

Рождение ребёнка
30.07.1893

Дочь: Андреева (Андреева) Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна

Рождение ребёнка
22.03.1896

Дочь: (Андреева) Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна

Рождение ребёнка
20.03.1898

Сын: Андреев Яков Филиппович

Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна

Рождение ребёнка
27.08.1901

Сын: Андреев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна

Рождение ребёнка
03.01.1904

Сын: Андреев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.