Андреев Филипп Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1864
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андреева) Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
08.10.1864
Бракосочетание
18.10.1885
Рождение ребёнка
13.08.1886
Сын: Андреев Александр Филиппович
Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна
Рождение ребёнка
10.07.1890
Дочь: Андреева (Андреева) Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна
Рождение ребёнка
30.07.1893
Дочь: Андреева (Андреева) Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна
Рождение ребёнка
22.03.1896
Дочь: (Андреева) Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна
Рождение ребёнка
20.03.1898
Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна
Рождение ребёнка
27.08.1901
Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна
Рождение ребёнка
03.01.1904
Сын: Андреев Василий Филиппович
Мать ребёнка: Андреева (Таравкова) Домника Федосеевна